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О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может в ближайшее время стать игроком «Зенита». Не исключено, что об этом объявят уже завтра.

Как сообщает Sky Sports, так как трансферное окно в России, в отличие от Англии, сегодня не закрывается, о переходе могут объявить завтра. Также сообщается, что после того, как сделка будет оформлена, серб отправится в Испанию на тренировочный сбор «Зенита».

По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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