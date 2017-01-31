О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра
Защитник «Челси» Бранислав Иванович может в ближайшее время
стать игроком «Зенита». Не исключено, что об этом объявят уже завтра.
Как сообщает Sky
Sports, так как трансферное окно в
России, в отличие от Англии, сегодня не закрывается, о переходе могут объявить
завтра. Также сообщается, что после того, как сделка будет оформлена, серб
отправится в Испанию на тренировочный сбор «Зенита».
По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.
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