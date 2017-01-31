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Рибери получил травму и рискует пропустить матчи с лондонским «Арсеналом»

Источник:  Sport BildКомментарии

Как сообщает Sport Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке мюнхенского клуба.

Отмечается, что на восстановление 33-летнему игроку понадобится примерно три или четыре недели.

Таким образом, француз может пропустить матчи своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», которые состоятся 15 февраля и 7 марта.

В нынешнем сезоне Рибери сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач.

В ближайшем матче «Бавария» сыграет 4 февраля против «Шальке-04» в рамках национального первенства.

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