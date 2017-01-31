Гассе назначен главным тренером «Монпелье»
Новым главным тренером «Монпелье» стал Жан-Луи Гассе. Об
этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Условия контракта не разглашаются. 63-летний Жан-Луи Гассе с 1985 по
1998 год был помощником главного тренера команды, а затем на протяжении
одного сезона был ее главным тренером. Долгое время он был помощником Лорана
Блана в «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции, а также возглавлял «Кан».
Гассе заменит Фредерика Антца, который ранее был отправлен в
отставку. «Монпелье» занимает 15-е место в чемпионате Франции, имея в активе 23
очка в 22 матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически