Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия4 : 2Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гассе назначен главным тренером «Монпелье»

Источник:  ФК «Монпелье»Комментарии

Новым главным тренером «Монпелье» стал Жан-Луи Гассе. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Условия контракта не разглашаются. 63-летний Жан-Луи Гассе с 1985 по 1998 год был помощником главного тренера команды, а затем на протяжении одного сезона был ее главным тренером. Долгое время он был помощником Лорана Блана в «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции, а также возглавлял «Кан».

Гассе заменит Фредерика Антца, который ранее был отправлен в отставку. «Монпелье» занимает 15-е место в чемпионате Франции, имея в активе 23 очка в 22 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тьерри Анри: Нужно уважать решение Пайе, мы же не знаем, что у него в головеБывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайе из «Вест Хэма» в «Марсель».«Лилль» заплатил 7 миллионов евро за форварда «Аякса»Французский «Лилль» пополнил состав форвардом «Аякса» Анваром Эль Гази.«Бордо» арендует Йовановича20-летний защитник «Зенита» Вукашин Йованович перейдет на правах аренды в «Бордо».«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе продолжит сезон в «Лас-Пальмасе». «Желтые» взяли 23-летнего игрока в аренду до 30 июня 2017 года.Юлиан Дракслер: У нас с «ПСЖ» похожие целиПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер считает, что выбрал правильный клуб в стремлении выиграть титулы уже в этом сезоне.Энди Кэрролл: Уход Пайе сплотил «Вест Хэм»Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказался о ситуации с переходом Димитри Пайе в «Марсель».Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцевСовладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что бывший полузащитник команды Димитри Пайе не разговаривал с партнерами по команде на протяжении восьми недель перед уходом из клуба.Нападающий «Марселя» перешел в «Милан» (фото)Форвард Лукас Окампос на правах аренды перешел из «Дженоа» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.Димитри Пайе: Начал борьбу с «Вест Хэмом» давно, мне было некомфортно в этом клубеНовичок «Марселя» Димитри Пайе, перешедший во французский клуб из «Вест Хэма», рассказал, что давно планировал покинуть лондонский клуб.«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение избавиться от французского форварда Карима Бензема.Президент «Лас Пальмаса»: Завтра Хесе будет представлен игроком нашего клубаПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплатуПерешедший из «Вест Хэма» в «Марсель» полузащитник Димитри Пайе был вынужден вернуть бывшему клубу зарплату за январь, сообщает Sky sports.Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»В матче 22-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Монако». Итоговый счет встречи – 1:1.Лига 1. 22-й тур. «Ницца» обыграла «Генгам», «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Окампос близок к переходу в «Милан»Полузащитник Лукас Окампос, который принадлежит «Марселю» и выступает за «Дженоа» на правах аренды, может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Сент-Этьен» разгромил «Тулузу»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Этьена».«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате ФранцииМатч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов«Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
Футбол
«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодня
Футбол
Тьерри Анри: Конечно, для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»
Футбол
Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончится
Футбол
О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра
Футбол
Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
все новости
Монпелье
Монпельекалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости