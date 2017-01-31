Олег Иванов: Был звонок из «Трабзонспора», но в «Тереке» рассчитывают, что я останусь

Полузащитник «Терека» Олег Иванов сказал, что им интересовался турецкий «Трабзонспор». Также он заявил, что президент клуба Магомед Даудов сказал, что «Терек» рассчитывает на продолжение сотрудничества.

- По «Трабзону» - был звонок, на уровне «есть желание или нет». А по «Тереку» - президент клуба мне сказал перед последними играми прошлого года, что рассчитывает на то, что я останусь.

- Вы хотите остаться? У вас ведь контракт в конце сезона истекает.

- В первую очередь буду рассматривать предложение «Терека», если оно поступит. А там будет видно - сойдемся или нет. Может быть, мне скажут: «ты уже старый, хорош» (улыбается), - цитирует Иванова «Российская газета».

В текущем сезоне 30-летний Олег Иванов провел 16 матче за «Терек» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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