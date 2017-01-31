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В среду начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду, 1 февраля, начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года

1 февраля 2017 года в 11:00 состоится торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи FAN-ID, расположенных в городах-участниках Кубка конфедераций FIFA 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. 

В московском центре выдачи церемония пройдет при участии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в церемонии примут участие представители администраций субъектов.

Места проведения:

Москва, ул. Летниковская д.10 стр. 4.

Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, бизнес-центр «Преображенский двор».

Сочи, ул. Новая заря, д.7, ТРЦ «Море Молл».

Казань, ул. Баумана, д. 44/8, ТРК «Родина». 

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