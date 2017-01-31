В среду начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций
В среду, 1 февраля, начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года
1 февраля 2017 года в 11:00 состоится торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи FAN-ID, расположенных в городах-участник
В московском центре выдачи церемония пройдет при участии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге
Места проведения:
Москва, ул. Летниковская д.10 стр. 4.
Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, бизнес-центр «Преображенский двор».
Сочи, ул. Новая заря, д.7, ТРЦ «Море Молл».
Казань, ул. Баумана, д. 44/8, ТРК «Родина».