В среду начнется выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций

1 февраля 2017 года в 11:00 состоится торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков (FAN-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи FAN-ID, расположенных в городах-участник ах Кубка конфедераций FIFA 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге , Сочи и Казани.

В московском центре выдачи церемония пройдет при участии заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. В Санкт-Петербурге , Сочи и Казани в церемонии примут участие представители администраций субъектов.

Места проведения:

Москва, ул. Летниковская д.10 стр. 4.

Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, бизнес-центр «Преображенский двор».

Сочи, ул. Новая заря, д.7, ТРЦ «Море Молл».

Казань, ул. Баумана, д. 44/8, ТРК «Родина».



