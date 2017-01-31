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Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончится

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Защитник «Челси» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург.

- Расскажите, как долетели?
- Все прошло хорошо.

- В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?
- Посмотрим, сейчас еще рано говорить.

- Как оцениваете свое состояние?
- Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.

- Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.
- Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

- С какими чувствами возвращаетесь в Россию?
- Давайте поговорим об этом потом, - приводит слова Ивановича «Фонтанка».

Напомним, 31 января Бранислав Иванович прибыл в Петербург, где должен подписать контракт с «Зенитом».

32-летний защитник уже выступал в чемпионате России, где играл за «Локомотив» с 2006 по 2008 год. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии.

По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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