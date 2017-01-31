Обертан собрался в «Уиган»

Экс-полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан, который во вторник расторг контракт с махачкалинским клбуом, скорее всего, продолжит карьеру в «Уигане».

Как сообщает ВВС, 27-летний француз ведет переговоры с клубом из второго по силе английского дивизиона и рассчитывает заключить соглашение до закрытия трансферного окна. Видеть Обертана в команде хочет главный тренер «Уигана» Уоррен Джойс, с которым они вместе работали в «Манчестер Юнайтед».

Обертан стал игроком «Анжи» в августе 2016 года. В его активе 8 матчей в РФПЛ, один гол и три желтые карточки.

Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном

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