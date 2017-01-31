«Тосно» в товарищеском матче обыграло болгарскую «Верею»
«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало победу над болгарским клубом «Верея» со счетом 2:0.
Голы в составе тосненцев забили Константин Гарбуз и Александр Кутьин, реализовавший пенальти.
Напомним, следующий матч на сборе «Тосно» проведет 3 февраля против армянского «Алашкерта».
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