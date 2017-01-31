Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия4 : 2Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» в товарищеском матче обыграло болгарскую «Верею»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало победу над болгарским клубом «Верея» со счетом 2:0.

Голы в составе тосненцев забили Константин Гарбуз и Александр Кутьин, реализовавший пенальти.

Напомним, следующий матч на сборе «Тосно» проведет 3 февраля против армянского «Алашкерта».

Артем Милевский: Надеюсь, в следующем сезоне «Тосно» окажется наравне со «Спартаком» и «Зенитом»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» обыграл «Жилину» в товарищеском матчеВ Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»Красно-белые обыграли представителя датского футбола – «Копенгаген». О кадровых преобразованиях в игре и на бумаге.«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился победой красно-белых. Итоговый счет матча – 2:1.Ильин стал игроком «Урала»«Урал» заключил долгосрочный контракт с 24-летним нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера саранской «Мордовии».Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Во вторник, 31 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Копенгаген».Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчейНа сегодня запланированы шесть контрольных матчей клубов российской премьер-лиги.«Мордовия» рассталась с Черышевым и БибиковымКак стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитники Илья Кутепов и Денис Кутин, а также полузащитник Квинси Промес, пропустят товарищеский матч с «Копенгагеном», который состоится завтра, 31 января.Панченко покинул сбор «Динамо» в ТурцииНападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит контрольный матч с «Тоболом», сообщает официальный твиттер бело-голубых.Александр Тарханов: В игре «Урала» появляется качество, но работы еще многоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе.Футболисты «Анжи» сыграют с «Вардером» и «Дуклой» на сборе в ТурцииФутболисты «Анжи» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России.«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачамВчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).Дмитрий Баринов: Матч с «Осиеком» - самый сложный на сборах в плане нагрузкиПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клубФарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб«Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1). И это не единственная хорошая новость воскресенья.«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матчеМосковский «Локомотив» взял верх над хорватским «Осиеком» (2:1) в товарищеском матче.ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубльТоварищеский матч между московским ЦСКА и датским клубом «Хорсенс» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу ЦСКА.Дмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работаетДмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работаетИнтервью «Советскому спорту» дал Дмитрий Гунько, который 24 января возглавил вторую команду красно-белых.Мирча Луческу: Игроки «Зенита» выглядят уже получше, чем это было на первом сбореГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первых товарищеских матчей команды на сборе в Испании, в которых сине-бело-голубые встречались с «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0).Капитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду ЧерчесоваКапитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду Черчесова«Зенит» без экспериментов обыграл участника плей-офф Лиги Европы, а тренер ЦСКА увидел сочетание, с которым ему играть в марте.
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
Футбол
«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодня
Футбол
Тьерри Анри: Конечно, для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»
Футбол
Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончится
Футбол
О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра
Футбол
Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости