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ФК «Анжи» подписал игрока по FIFA

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Российский футбольный клуб «Анжи» подписал игрока по FIFA Шамиля Курбангаджиева.

29 января в Махачкале прошел турнир по FIFA 17 среди болельщиков клуба. Чемпионом соревнований стал Шамиль Курбангаджиев. Игрок заключит контракт с «Анжи» и будет представлять клуб на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится 24-26 февраля в Уфе.

Напомним, что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак» и «Крылья Советов».

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