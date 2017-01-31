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Тьерри Анри: Конечно, для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, который ныне является экспертом телеканала Sky Sports и тренирует сборную Бельгии, высказался о возможно переезде форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за него летом 2017 года 86 млн фунтов.

«Думаю, что Гризманн станет игроком английского клуба. Конечно, будет здорово для «Юнайтед», если он выберет именно «Олд Траффорд». Этот игрок поможет любой команде в достижении своих целей. 

Знаю этого парня очень давно, еще со времен его выступления за «Реал Соьедад». Никто во Франции не хотел его брать, но такие люди, как Гризманн вызывают лишь уважение. Он отправился в «Сосьедад» и показал характер, а ведь в него никто не верил. 

Сейчас у него есть возможность переехать в чемпионат Англии, а это говорит о многом. Думаю, это случится совсем скоро. Какой это будет клуб? «МЮ» Не знаю, но я уверен, что Гризманн скоро окажется здесь», – сказал француз, слова которого приводит Sky Sports.

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