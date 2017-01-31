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«Ростов» обыграл «Жилину» в товарищеском матче

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».

Желто-синие обыграли словацкую «Жилину» – 3:1. В составе российского клуба отличились Дмитрий Полоз и дважды Александр Бухаров.

Стоит отметить, что на счету Бухарова уже 4 забитых мяча в зимний перерыв.

Сбор «Ростова» в Белеке продлится до 6 февраля.

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