«Ростов» обыграл «Жилину» в товарищеском матче
В Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».
Желто-синие обыграли словацкую «Жилину» – 3:1. В составе российского клуба отличились Дмитрий Полоз и дважды Александр Бухаров.
Стоит отметить, что на счету Бухарова уже 4 забитых мяча в зимний перерыв.
Сбор «Ростова» в Белеке продлится до 6 февраля.
Дмитрий Полоз забил гол ударом скорпиона pic.twitter.com/y5hp04SYeG— Руслан Абушкин (@abushkin) 31 января 2017 г.
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