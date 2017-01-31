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«Флитвуд» арендовал Брэннагана у «Ливерпуля»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Кэмерон Брэннаган перешел в «Флитвуд» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 11 матчей за резервный состав «Ливерпуля» и забил два мяча при одной голевой передаче. «Флитвуд» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

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