«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодня

Продолжаются переговоры по поводу перехода защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенита». Британским СМИ стали известны новые подробности.

Ранее была информация, что о переходе Ивановича могут сообщить уже завтра, так как трансферное окно в России еще не будет закрыто. Однако, как сообщает Sky Sports, «Зенит» хочет оформить трансфер уже сегодня. Клуб хочет заявить серба в Лигу Европы, а сделать это можно до двух часов ночи по Москве. Таким образом, в ближайшие часы переход должен быть оформлен.

По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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