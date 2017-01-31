Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал поздравительную запись на официальной странице СБР в Instagram, посвященное российскому спортсмену Александру Логинову.

«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Душники-Здруй-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победителем в эстафете (Сочи)», – говорится в сообщении.

«И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про один из его главных трофеев!» – прокомментировал эту запись Фуркад.

Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).