«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» Долговым
Нападающий «Зенита» Павел Долгов может продолжить карьеру в «Анжи».
Об этом стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, 20-летний форвард выступает за «Зенит» с 2013 года. Всего за петербуржцев провел 8 матчей в РФПЛ, а также одну встречу в групповом этапе Лиги чемпионов.
В сезоне-2016/17 Долгов провел за вторую команду петербуржцев 23 матча в ФНЛ и забил 4 гола.
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