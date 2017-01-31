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«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» Долговым

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Павел Долгов может продолжить карьеру в «Анжи».

Об этом стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 20-летний форвард выступает за «Зенит» с 2013 года. Всего за петербуржцев провел 8 матчей в РФПЛ, а также одну встречу в групповом этапе Лиги чемпионов.

В сезоне-2016/17 Долгов провел за вторую команду петербуржцев 23 матча в ФНЛ и забил 4 гола.

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