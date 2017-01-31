«Аталанта» арендовала Мунье у «Болоньи»
Французский полузащитник Антони Мунье до конца нынешнего
сезона будет выступать за «Аталанту» на правах аренды. Об этом сообщает
официальный сайт клуба из Бергамо.
Ранее «Болонья» сдала игрока в аренду в «Сент-Этьен», но
была вынуждена уже через три дня вернуть его обратно. «Сент-Этьену» пришлось
отдать игрока из-за возмущения болельщиков – Мунье является воспитанником «Лиона»,
который является принципиальным соперником «Сент-Этьена». Теперь же до конца
сезона он отдан в «Аталанту».
В текущем сезоне 29-летний Антони Мунье провел восемь матчей за «Болонью» во всех турнирах и забил два мяча.
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