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Н'Голо Канте: Мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится «Ливерпуль»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.

«Это еще один матч, и мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится соперник. «Ливерпуль» является хорошей командой, в которой собраны игроки, способные в любой момент забить гол. Они любят играть с высоким прессингом. Если мы справимся с их прессингом, у нас появятся хорошие возможности для контратак.

Сейчас мы идем на первом месте, мы полностью уверены в себе, но мы знаем, что еще предстоит пройти долгий путь. На неделе мы проведем два очень важных матча с командами из лидирующей группы – «Ливерпулем» и «Арсеналом». Если мы хорошо сыграем с ними, мы можем на многое рассчитывать в сезоне», – сказал Канте, слова которого приводит официальный сайт лондонского клуба.

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