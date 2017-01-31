Дацюк, Прохоркин, Неколенко и еще 22 игрока СКА отправились в выездную серию
Хоккеисты СКА отправились в выездную серию, сообщает официальный сайт петербургской команды.
Тренерский штаб взял на выезд 25 хоккеистов:
Вратари: Микко Коскинен, Александр Скрынник, Игорь Шестеркин.
Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Дмитрий Юдин.
Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Архип Неколенко, Николай Прохоркин, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.
Напомним, 1 февраля СКА проведет матч в Уфе против «Салавата Юлаева», а через два дня сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Советский спорт» проведет текстовые трансляции встреч.