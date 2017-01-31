Нападающий «Сибири» Шумаков вернулся на лед в матче с «Куньлунем»
Сегодня после паузы в три матча сыграл против «Куньлуня» нападающий «Сибири» и сборной России Сергей Шумаков. Хозяева победили со счетом 1:0.
На пресс-конференции после игры главному тренеру «Сибири» Андрею Скабелке был задан вопрос о якобы конфликте ведущего нападающего с командой. Как стало известно «Советскому спорту», конфликта не было. А было повреждение, из-за которого Шумаков отказался выйти на лед в Санкт-Петербурге против лидера чемпионата СКА. Скаблека же считал, что микротравма не помешает нападающему проинять участие в важном матче.
Сегодня Шумаков появился, но не в первом звене с Максимом Шалуновым и Степаном Санниковым, а во втором – с Владимиром Превушиным и Вадимом Хлопотовым.
После этой победы «Сибирь» сократила отставание от зоны плей-офф до двух очков. В среду команда Скабелки будет принимать «Адмирал».
Матч
Сибирь - Куньлунь Ред Стар - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Санников (Кемппайнен, Шалунов), 28:17 (1:0).
Место и дата
31 января 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция