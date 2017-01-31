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Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею с мячом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира по хоккею с мячом между сборными России и Финляндии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу сборной России.

В составе победителей дубль сделал Юрий Шардаков. Также отличились Алан Джусоев, Евгений Иванушкин, Алмаз Миргазов и Максим Ишкельдин. В первом туре сборная России обыграла сборную Казахстана.

Хоккей с мячом
Чемпионат мира
Сандвикен (Швеция)
Группа А
2-й тур

Россия – Финляндия – 6:2

Голы: Джусоев, 24, Иванушкин, 27, Шардаков, 45, 76, Миргазов, 49, Ишкельдин, 88 – Ринтала, 50, Ларссон, 53

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