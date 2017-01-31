Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею с мячом
Матч второго тура группового турнира по хоккею с мячом между
сборными России и Финляндии завершился победой российской команды. Итоговый
счет матча – 6:2 в пользу сборной России.
В составе победителей дубль сделал Юрий Шардаков. Также
отличились Алан Джусоев, Евгений Иванушкин, Алмаз Миргазов и Максим Ишкельдин.
В первом туре сборная России обыграла сборную Казахстана.
Хоккей с мячом
Чемпионат мира
Сандвикен (Швеция)
Группа А
2-й тур
Россия – Финляндия – 6:2
Голы: Джусоев, 24, Иванушкин, 27, Шардаков, 45, 76, Миргазов, 49, Ишкельдин, 88 – Ринтала, 50, Ларссон, 53
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