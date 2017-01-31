Хамит Алтынтоп вернулся в немецкую Бундеслигу (фото)
Турецкий полузащитник Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Отмечается, что 34-летний футболист подписал с новой командой контракт на правах свободного агента, рассчитанный до конца текущего сезона.
International erfahrener Neuzugang für den #sv98: Hamit Altintop hat soeben einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. pic.twitter.com/tinMg45a3H— SV Darmstadt 98 (@sv98) 31 января 2017 г.
Напомним, последним клубом игрока был «Галатасарай», с которым он расторг контракт этой зимой. Ранее турок выступал в чемпионате Германии за такие известные клубы, как мюнхенская «Бавария» и «Шальке 04».
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