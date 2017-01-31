«Спортинг» подтвердил переход Траоре
Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг»
на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Напомним,
что контракт футболиста принадлежит «Монако». Первую половину сезона футболист
провел в ЦСКА, но российский клуб досрочно расторг арендное соглашение.
Отметим, что у «Спортинга» будет опция выкупа контракта игрока.
По
неофициальным данным, аренда Траоре обойдется испанскому клубу в 1 миллион
евро.
Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был
арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате
российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.
В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.
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#RSGnews Lacina Traoré jugará en el Sporting hasta el final de la presente temporada ¡Bienvenido!— Real Sporting (@RealSporting) 31 января 2017 г.
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