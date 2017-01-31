«Спортинг» подтвердил переход Траоре

Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Монако». Первую половину сезона футболист провел в ЦСКА, но российский клуб досрочно расторг арендное соглашение. Отметим, что у «Спортинга» будет опция выкупа контракта игрока.

По неофициальным данным, аренда Траоре обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро.

Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.

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#RSGnews Lacina Traoré jugará en el Sporting hasta el final de la presente temporada ¡Bienvenido!

Vídeo en la web.https://t.co/SqA4o8cleK pic.twitter.com/a2bJmkToAM — Real Sporting (@RealSporting) 31 января 2017 г.



