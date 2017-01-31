Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив49 : 55Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия6 : 2Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч «Спартак» – «Копенгаген» смотрели онлайн более 64 тысяч человек

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Спартак» в контрольном матче на зимних сборах обыграл датский «Копенгаген» (2:1).

Напомним, матч транслировался в прямом эфире на официальном Youtube-канале «Спартака». Во втором тайме количество зрителей онлайн превысило 64 тысячи человек.

Отметим, что показатель онлайн зрителей матча «Спартака» со словацкой «Жилиной» (5:1) составил 39 тысяч зрителей. А всего ту игру посмотрели 352 тысячи человек.

Всем интересен «Спартак». Михаил Борзыкин – о победе красно-белых

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.В стиле Мхитаряна. «Ростов» обыграл «Жилину» благодаря невероятному голу (видео)В стиле Мхитаряна. «Ростов» обыграл «Жилину» благодаря невероятному голу (видео)«Советский спорт» рассказывает об очередном матче «Ростова» на турецком сборе.За «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхЗа «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белых«Спартак» завершил первый сбор победой над датским «Копенгагеном» (2:1). «Советский спорт» рассказывает, как это было.«Ростов» обыграл «Жилину» в товарищеском матчеВ Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».«Тосно» в товарищеском матче обыграло болгарскую «Верею»«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало победу над болгарским клубом «Верея» со счетом 2:0.«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»Красно-белые обыграли представителя датского футбола – «Копенгаген». О кадровых преобразованиях в игре и на бумаге.«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целое«Боаш видел тут мигрантов – полюбил лимит». Русский футбол и рэп как одно целоеКак можно донести мысль с помощью «Спартака», Романа Широкова или Андре Виллаш-Боаша.«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился победой красно-белых. Итоговый счет матча – 2:1.Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)Во вторник, 31 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Копенгаген».Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)Футболист, на которого претендовал московский клуб приехал в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»«Спартак» – «Копенгаген». Джикия, Самедов и Луис Адриано выйдут с первых минутГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился с составом команды на контрольный матч с «Копенгагеном».«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дняПереходить в российский клуб француз не хочет, но, если выбора не останется, готов согласиться на полугодичную арендуМарек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаМарек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон ЯкинаЧешский защитник Марек Сухи рассказал о своем отношении к Валерию Карпину и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчейНа сегодня запланированы шесть контрольных матчей клубов российской премьер-лиги.«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Понтус Вернблум: Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства «Спартака»Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от весеннего отрезка чемпионата России по футболу.«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?«ССФ» сравнил «Спартак» и «Зенит» по нескольким важным показателям и выяснил, кто же на самом деле фаворит в гонке за золотом.Андрей Лунев: На верхней строчке в РФПЛ пока не «Зенит», но в мае должно быть наоборотВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о борьбе за чемпионство между петербургским клубом и «Спартаком».Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитники Илья Кутепов и Денис Кутин, а также полузащитник Квинси Промес, пропустят товарищеский матч с «Копенгагеном», который состоится завтра, 31 января.Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.
Главные новости
Футбол
Лазич перешел из «Анжи» в «Аланьяспор», за который выступает Вангер Лав
Футбол
«Спортинг» подтвердил переход Траоре
Хоккей
Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею с мячом
Биатлон
Мартен Фуркад: Не забудьте про один из главных трофеев Логинова – 2 года за ЭПО!
Футбол
«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его сегодня
Футбол
Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»
Футбол
Бранислав Иванович: Доволен, что нахожусь в Петербурге. Посмотрим, чем все закончится
Футбол
О переходе Ивановича в «Зенит» могут сообщить завтра
Футбол
Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
все новости
Копенгаген
Копенгагенкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости