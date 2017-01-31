Матч «Спартак» – «Копенгаген» смотрели онлайн более 64 тысяч человек
Сегодня «Спартак» в контрольном матче на зимних сборах обыграл датский «Копенгаген» (2:1).
Напомним, матч транслировался в прямом эфире на официальном Youtube-канале «Спартака». Во втором тайме количество зрителей онлайн превысило 64 тысячи человек.
Отметим, что показатель онлайн зрителей матча «Спартака» со словацкой «Жилиной» (5:1) составил 39 тысяч зрителей. А всего ту игру посмотрели 352 тысячи человек.
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