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ФК «Амкар» и «Урал» подписали игроков по FIFA

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Российские футбольные клубы «Амркар» и «Урал» подписали игроков по FIFA.

Илья Белослудцев победил в соревнованиях за право представлять «Амкар» на чемпионатах, а Омар Алиев стал сильнейшим игроком в отборочном турнире «Урала».

Игроки выступят на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.

Напомним, что что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак», «Крылья Советов» и «Анжи».

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