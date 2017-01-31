ФК «Амкар» и «Урал» подписали игроков по FIFA

Российские футбольные клубы «Амркар» и «Урал» подписали игроков по FIFA.



Илья Белослудцев победил в соревнованиях за право представлять «Амкар» на чемпионатах, а Омар Алиев стал сильнейшим игроком в отборочном турнире «Урала».

Игроки выступят на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.



Напомним, что что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак», «Крылья Советов» и «Анжи».