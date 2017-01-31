Лазич перешел из «Анжи» в «Аланьяспор», за который выступает Вангер Лав
Защитник
Дарко Лазич покинул «Анжи» и стал игроком «Аланьяспора». Об этом сообщает
официальный сайт турецкого клуба.
Сообщается, что контракт подписан на 2,5 года. Ранее сообщалось, что «Анжи» предоставит игроку статус свободного агента. В текущем сезоне 22-летний Дарко Лазич провел 11 матчей за «Анжи». Отметим, что за «Аланьяспор» выступает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
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