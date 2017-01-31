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Клубы бундеслиги побили трансферный рекорд

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клубы немецкой бундеслиги в январе побили трансферный рекорд, потратив в сумме на новичков 91 миллион евро, сообщает агенство DPA.

Предыдущее достижение было перекрыто почти на 30 миллионов евро - два года назад 18 клубов высшего дивизиона потратили на новых игроков в январе 64 миллиона евро.

Наиболее активен на рынке был «Вольфсбург» - клуб сначала продал за 42 миллиона евро в «ПСЖ» Юлиана Дракслера, а потом потратил 30 миллионов усиление состава, приобретя, в частности, форварда Юнуса Малли из «Майнца» и полузащитника Ришедли Базура из «Аякса».

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