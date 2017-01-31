Данте: Уверен, в следующем году мы увидим другой «Манчестер Сити»

Защитник «Ниццы» Данте подчеркнул некоторые особенности в работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, а также выразил мнение, что команда обязательно начнет прогрессировать при этом специалисте.

«Хосеп тот тренер, который никогда не откажется от своей философии. Так что игроки должны это принять, как должное. Конечно, в чемпионате Англии сложнее, но я думаю, что это нормальные вещи. Первый год в новой лиге всегда дается непросто. Думаю, что когда футболисты привыкнут к новому стилю игры, команда начнет завоевывать трофеи. Уверен, в следующем году мы увидим другой «Манчестер Сити», – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.

