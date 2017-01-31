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Слушания по иску российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 марта

Источник:  CAS.skКомментарии

Как сообщает официальный сайт CAS, слушания по объединенному иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (МПК) состоятся 15 марта.

Напомним, в августе прошлого года в спортивной организации приняли решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. 

ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой попросил об отсрочке решения CAS, чтобы спортсмены из РФ смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил. 

В сентябре 2016 года 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединенный иск в CAS.

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