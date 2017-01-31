«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сообщается, что аренда будет длиться до конца сезона. Отметим, что начинал сезон итальянский голкипер в аренде в «Севилье».

В текущем сезоне 30-летний Сальваторе Сиригу провел три матча за «Севилью», в которых пропустил четыре мяча.

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