«Зенит», обыграв «Фридрихсхафен», одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение немецкому «Фридрихсхафену».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:18, 40:38, 25:17) в пользу российского клуба.
Таким образом, команда Владимира Алекно одержала четвертую победу подряд, а коллектив из Германии проиграл в третьем матче.
В следующем туре «Зенит» 15 февраля проведет гостевой матч с «Пари Воллей» из Франции, а немецкий клуб сыграет на выезде с турецким «Аркасом».
Лига чемпионов
Групповой этап
4-й тур
«Зенит» (Россия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:0 (25:18, 40:38, 25:17)
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