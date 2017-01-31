Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив66 : 68Гран Канария
Футбол  Интер0 : 0Лацио
Бенди  Россия6 : 2Финляндия
Хоккей  Слован1 : 0Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит», обыграв «Фридрихсхафен», одержал четвертую победу в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение немецкому «Фридрихсхафену».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:18, 40:38, 25:17) в пользу российского клуба.

Таким образом, команда Владимира Алекно одержала четвертую победу подряд, а коллектив из Германии проиграл в третьем матче.

В следующем туре «Зенит» 15 февраля проведет гостевой матч с «Пари Воллей» из Франции, а немецкий клуб сыграет на выезде с турецким «Аркасом».

Лига чемпионов
Групповой этап
4-й тур

«Зенит» (Россия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:0 (25:18, 40:38, 25:17)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Согрин: Настраивались дать бой «Зениту», в какие-то моменты у «Динамо-ЛО» это получалосьГлавный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями от встречи с казанским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (0:3).Владимир Алекно: Победа над «Динамо-ЛО» была ожидаемаГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (3:0).«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» и одержал 17-ю победу подряд в СуперлигеКазанский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд дома нанес поражение «Динамо-ЛО» в трех сетах.«Зенит» одолел «Фридрихсхафен», одержав третью победу подряд в ЛЧВолейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли немецкий «Фридрихсхафен».Рим примет Финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионовФинал четырех волейбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 среди мужских команд пройдет в итальянском Риме, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).Казанский «Зенит» в гостях разгромил «Енисей»Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 15-го тура чемпионата России.Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеМусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с проблемами.Михайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезонаМихайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезонаПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, которые проявили себя.Ильиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезонаИльиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезонаПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, от которых мы ждали большего.Владимир Алекно: Выиграли и хорошоГлавный тренер «Зенита» Владимир Алекно считает, что запасным его клуба не хватило мобилизованности в концовке матча группового этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Воллей».Теодор Салпаров: Когда «Зенит» мотивирован, противостоять ему тяжелоЛиберо «Зенита» Теодор Салпаров считает, что его партнеры по казанскому клубу Максим Михайлов и Вильфредо Леон своей игрой не оставили шансов французскому «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.Казанский «Зенит» разгромил «Пари Воллей» в матче ЛЧВолейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над французским клубом «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.Александр Бутько: «Зениту» было тяжело выдержать Финал шести КР в плане «физики»Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько признался, что победа в Финале шести Кубка России отняла у волейболистов казанской команды много сил.Владимир Алекно: Неделя в Сургуте - это многоГлавный тренер «Зенита» Владимир Алекно признался, что переживал за игру своих волейболистов в четвертом сете решающего матча Финала шести Кубка России с новосибирским «Локомотивом».«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал победителем Кубка РоссииФинал Кубка России по волейболу среди мужчин между новосибирским «Локомотивом» и казанским «Зенитом» завершился победой «Зенита». Счет по партиям – 3:1.Юрий Маричев: Судьи неспециально ошибались в матче с «Зенитом»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных моментов.Максим Михайлов: «Зенит» играл лучше «Динамо» в решающие моментыДиагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось сыграть в ключевые моменты встречи.Владимир Алекно: Леон пока находится не в лучшей физической формеГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после выхода в финал Кубка России сообщил, что лидер его команды Вильфредо Леон находится пока не в лучшей форме и с этим связаны его ошибки в матче с московским «Динамо».«Зенит» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка РоссииВолейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» и вышли в финал Кубка России.Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка РоссииВолейболисты московского «Динамо» стали последним полуфиналистом Кубка России после победы над «Газпромом-Югрой» в матче заключительного тура группового этапа Финала шести.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» – «Челси». Мане начнет игру в запасе
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Гран Канарии» в Еврокубке

Биатлон
Фуркад удалил свой комментарий про дисквалификацию Логинова
Футбол
«Бордо» подтвердил аренду Йовановича
Хоккей
«Нефтехимик» разгромил «Ак Барс» со счетом 8:2
Волейбол
«Зенит», обыграв «Фридрихсхафен», одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
Олимпиада
Слушания по иску российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 марта
Футбол
Лазич перешел из «Анжи» в «Аланьяспор», за который выступает Вангер Лав
Футбол
«Спортинг» подтвердил переход Траоре
Хоккей
Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею с мячом
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика