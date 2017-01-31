«Нефтехимик» разгромил «Ак Барс» со счетом 8:2

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей дубль сделал Андрей Сергеев. Также отличились Рихард Гюнге, Джеффри Кинрейд, Павел Порядин, Андрей Первышин, Дэн Секстон и Максим Березин. У «Ак Барса» голы в активе Андрея Чибисова и Федора Малыхина.

«Нефтехимик» набрал 74 очка и занимает десятое место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 103 очка и третье место.

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