«Нефтехимик» разгромил «Ак Барс» со счетом 8:2
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак
Барсом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в
пользу «Нефтехимика».
В составе победителей дубль сделал Андрей Сергеев. Также
отличились Рихард Гюнге, Джеффри Кинрейд, Павел Порядин, Андрей Первышин, Дэн
Секстон и Максим Березин. У «Ак Барса» голы в активе Андрея Чибисова и Федора
Малыхина.
«Нефтехимик» набрал 74 очка и занимает десятое место в
Восточной конференции. У «Ак Барса» 103 очка и третье место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Ак Барс - 8:2 (1:1, 6:1, 1:0)
Голы:
Гюнге (Секстон), 2:10 (1:0). Чибисов (Захарчук, Лукоянов), 3:57 (1:1). G. Kinrade (Секстон, Сергеев), 20:17 (2:1). Малыхин (Обухов, Варнаков), 21:43 (2:2). Сергеев (Секстон, G. Kinrade), 22:06 (3:2). Порядин (Полыгалов), 30:52 (4:2). Сергеев (Секстон, G. Kinrade), 37:13 (5:2). Первышин (Столяров, Полыгалов), 38:09 (6:2). Секстон (Коньков), 39:14 (7:2). Березин (Здунов, Якимов), 47:18 (8:2).
Место и дата
31 января 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция