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ЦСКА: Благодарим Траоре за голы, забитые в первом в истории матче на «Арене ЦСКА»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

На официальном сайте московского ЦСКА появилось сообщение, посвященное уходу нападающего Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако».

Напомним, сегодня футболист переехал в чемпионат Испании, став игроком хихонского «Спортинга».

«Армейский» клуб достиг договоренности с «Монако» о досрочном прекращении аренды ивуарийского нападающего Ласина Траоре. Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на «Арене ЦСКА», и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении столичного клуба.

Всего за ЦСКА 26-летний нападающий провел 21 матч и забил 6 голов.

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