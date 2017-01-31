ЦСКА: Благодарим Траоре за голы, забитые в первом в истории матче на «Арене ЦСКА»

На официальном сайте московского ЦСКА появилось сообщение, посвященное уходу нападающего Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако».

Напомним, сегодня футболист переехал в чемпионат Испании, став игроком хихонского «Спортинга».

«Армейский» клуб достиг договоренности с «Монако» о досрочном прекращении аренды ивуарийского нападающего Ласина Траоре. Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на «Арене ЦСКА», и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении столичного клуба.

Всего за ЦСКА 26-летний нападающий провел 21 матч и забил 6 голов.