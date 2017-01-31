Касаткина обыграла Бенчич и вышла во второй круг Spb Ladies Trophy
Российская теннисистка Дарья Касаткина на турнире Spb Ladies Trophy обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:2, 7:5.
Во втором круге Касаткина встретится с другой россиянкой - Наталией Визлянцевой.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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