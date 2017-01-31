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Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной арене

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Он отметил, что серб может усилить команду в российских турнирах, но не факт, что поможет добиться высокого результата в еврокубках.

«Если говорить об Ивановиче, то в целом он сильнее нынешних оборонцев петербуржцев. Серб выигрывал главные европейские турниры, обладает уникальным для РФПЛ опытом, универсален, отлично действует на втором этаже при стандартах. Кроме того, важно то, что Иванович прежде выступал в «Локомотиве», адаптирован к нашим реалиям, говорит по-русски.

Поэтому со стороны приобретение «Зенита» выглядит реальным усилением. Правда, есть одно существенное «но»: серб никак не мог вернуться в «Челси» на свой прежний уровень, из-за чего почти не играл при Конте. Для решения вопросов в России его подготовки в любом случае должно хватить, но на международной арене — уже не факт», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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