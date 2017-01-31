«Ак Барс» крупно проиграл в гостях впервые с 18 ноября 2014 года
Крупное поражение «Ак Барса» 2:8 в гостях от «Нефтехимика» стало первым для казанской команды за два с лишним года.
Последний раз «барсы» уступили крупно в гостях 18 ноября 2014 в матче с «Сибирью». Счет той встречи – 1:6.
Последнее крупное поражение казанцев на своей площадке также было зафиксировано в сезоне-14/15: в пятом матче финальной серии «Ак Барс» проиграл СКА с тем же счетом 1:6.
Матч
Нефтехимик - Ак Барс - 8:2 (1:1, 6:1, 1:0)
Голы:
Гюнге (Секстон), 2:10 (1:0). Чибисов (Захарчук, Лукоянов), 3:57 (1:1). G. Kinrade (Секстон, Сергеев), 20:17 (2:1). Малыхин (Обухов, Варнаков), 21:43 (2:2). Сергеев (Секстон, G. Kinrade), 22:06 (3:2). Порядин (Полыгалов), 30:52 (4:2). Сергеев (Секстон, G. Kinrade), 37:13 (5:2). Первышин (Столяров, Полыгалов), 38:09 (6:2). Секстон (Коньков), 39:14 (7:2). Березин (Здунов, Якимов), 47:18 (8:2).
Место и дата
31 января 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция