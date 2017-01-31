«Ак Барс» крупно проиграл в гостях впервые с 18 ноября 2014 года

Крупное поражение «Ак Барса» 2:8 в гостях от «Нефтехимика» стало первым для казанской команды за два с лишним года.

Последний раз «барсы» уступили крупно в гостях 18 ноября 2014 в матче с «Сибирью». Счет той встречи – 1:6.

Последнее крупное поражение казанцев на своей площадке также было зафиксировано в сезоне-14/15: в пятом матче финальной серии «Ак Барс» проиграл СКА с тем же счетом 1:6.