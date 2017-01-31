«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командой

На официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.

В частности, пресс-служба действующего чемпиона Германии опровергла информацию о том, что 33-летний полузащитник Франк Рибери выбыл из строя на 3 недели.

«Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели.

Зато есть хорошие новости от Артуро Видаля. В понедельник чилиец провел часть тренировки с командой, а сегодня снова увеличил уровень нагрузки. Арьен Роббен, который вчера работал индивидуально в тренировочном центре, сегодня провел с командой полноценную тренировку.

В 90-минутном занятии не приняли участие Кингсли Коман, Хаби Алонсо и Филипп Лам. Троица работала по индивидуальной программе в тренировочном центре», – говорится в сообщении клуба.

В ближайшем матче «Бавария» сыграет 4 февраля против «Шальке-04» в рамках национального первенства.