«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора года

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт «Реала», аренда будет длиться до 30 июня 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразильский хавбек ни разу не сыграл за первую команду «Реала». В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Марсель».

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ