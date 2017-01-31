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«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора года

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт «Реала», аренда будет длиться до 30 июня 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразильский хавбек ни разу не сыграл за первую команду «Реала». В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Марсель».

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