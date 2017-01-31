Дарья Касаткина: Было нервозно выходить на первый матч Spb Ladies Trophy, чувствовала давление

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями о победе над Белиндой Бенчич (6:2, 7:5).

- Вы в прошлом году проиграли Бенчич в полуфинале. Что за год изменилось в вашей игре, что вам удалось одолеть Белинду?

- Уже все решают малые детали. Мы стали играть чуть быстрее, меньше ошибаться, ничего кардинального не изменилось – это сто процентов.

- Сложно было играть после вечеринки накануне?

- Мне было не тяжело, так как было много положительных эмоций. Я играла вечерний матч, так что провела его без особых проблем.

- Ваши ожидания от встречи с Натальей Вихлянцевой во втором круге.

- Это будет наш первый матч на профессиональном уровне, до этого играли только по юниорам. Она добивается больших успехов, будет хороший матч.

- В прошлом году от вас в Петербурге мало кто ждал высоких результатов. Как ощущаете в роли сеянной? Что изменилось на турнире?

- Было нервозно спустя год выходить на первый матч в Петербурге против человека, с которым играла в полуфинале. Немножко чувствовала давление, нервничала. Думаю, это рассосется к следующему матчу, - приводит слова Касаткиной корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором круге Касаткина встретится с другой россиянкой - Наталией Визлянцевой.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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