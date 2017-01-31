Дарья Касаткина: Китайский Тайбэй на Кубке Федерации? Ни разу не видела этих девочек

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о сопернике сборной России на Кубке Федерации.

- Что скажете о команде Китайского Тайбэя?

- Ни разу не видела этих девочек. Не знаю, что можно о них сказать. Нужно просто выходить и играть от себя. Свои трибуны помогут.

- На турнире в Петербурге вы не играете с Гавриловой в паре как раз из-за Кубка Федерации?

- Нет, я приняла решение не играть пару, потому что это очень тяжело. Матчи ставят очень близко по времени. Парный матч заканчиваешь очень поздно, потом приходится раньше играть одиночку и снова вечером выходить на парную игру. Если задержки – заканчиваешь матч ночью, очень тяжело потом восстановиться к следующей одиночке, - приводит слова Касаткиной корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 11 и 12 февраля на Кубке Федерации сборная России встретится со сборной Китайского Тайбэя.