Мунтари вернулся в чемпионат Италии (фото)

Ганский полузащитник Салли Мунтари стал игроком «Пескары». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Салли Мунтари

Фото: официальный сайт «Пескары»

О подробностях сделки не сообщается, однако, известно, что последним клубом экс-игрока «Интера» и «Милана» был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.

Отметим, что на данный момент «Пескара» занимает последнее место в Серии А.