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Мунтари вернулся в чемпионат Италии (фото)

Источник:  ФК «Пескара»Комментарии

Ганский полузащитник Салли Мунтари стал игроком «Пескары». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Салли Мунтари
Фото: официальный сайт «Пескары» 

О подробностях сделки не сообщается, однако, известно, что последним клубом экс-игрока «Интера» и «Милана» был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в июле 2016 года и стал свободным агентом.

Отметим, что на данный момент «Пескара» занимает последнее место в Серии А.

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