Фуркад удалил свой комментарий про дисквалификацию Логинова

Лучший биатлонист мира француз Мартен Фуркад удалил свой язвительный комментарий под поздравительным постом Союза биатлонистов России в инстаграме в адрес Александра Логинова

Как уже сообщал «Советский спорт», СБР поздравил триумфатора чемпионата Европы с 25-летием, который Александр Логинов празднует сегодня. В поздравлении были перечислены его достижения: четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (2017), бронзовый призер Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победитель в эстафете (Сочи).

Фуркад-младший прокомментировал эту запись следующим образом: «А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забудьте об одном из его главных достижений».

Эта запись Фуркада вызвала недовольную реакцию подписчиков аккаунта, и через несколько часов французский биатлонист удалил свой комментарий.