«Локомотив-Кубань» уступил «Гран Канарии» в Еврокубке
Матч группового турнира баскетбольного Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью»
и «Гран Канарией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 68:66 в
пользу испанского клуба.
Отметим, что «Гран Канария» вырвала победу на последних
секундах матча. В составе победителей
лучшими снайперами стали два игрока, набравшие по 13 очков. Это Бо Маккалеб и
Кайл Курич. У «Локо» с 12 очками самыми результативными стали Марди Коллинс и
Мэтт Дженнинг.
«Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе Е. «Гран
Канария» идет второй.
Еврокубок
Группа Е
5-й тур
Матч
Локомотив-Кубань - Гран Канария - 66:68
Место и дата
31 января 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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