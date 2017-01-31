«Локомотив-Кубань» уступил «Гран Канарии» в Еврокубке

Матч группового турнира баскетбольного Еврокубка между «Локомотивом-Кубанью» и «Гран Канарией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 68:66 в пользу испанского клуба.

Отметим, что «Гран Канария» вырвала победу на последних секундах матча. В составе победителей лучшими снайперами стали два игрока, набравшие по 13 очков. Это Бо Маккалеб и Кайл Курич. У «Локо» с 12 очками самыми результативными стали Марди Коллинс и Мэтт Дженнинг.

«Локомотив-Кубань» занимает первое место в группе Е. «Гран Канария» идет второй.

Еврокубок

Группа Е

5-й тур