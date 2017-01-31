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Глава «Рено» Сирил Абитебул: Рассчитываем на борьбу с «Уильямс» и «Форс Индией»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  F1newsКомментарии

Руководитель команды «Рено» Сирил Абитебул поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Формуле-1».

- Нас ждет переходный год, но у нас есть четкая цель – мы хотим показать, что способны прогрессировать и бороться за 5-6 места в Кубке конструкторов, - отметил Абитебул. – Это значит, нам предстоит сражение с командами уровня «Уильямс» и «Форс Индии», опережая при этом «Торо Россо», которые будут использовать те же моторы, что и мы. Это непростая задача, но вполне посильная.

Напомним, что в сезоне-2016 «Рено» заняли 9-е место в Кубке конструкторов, опередив только «Мэйнор» и «Заубер».

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