Глава «Рено» Сирил Абитебул: Рассчитываем на борьбу с «Уильямс» и «Форс Индией»

Руководитель команды «Рено» Сирил Абитебул поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Формуле-1».

- Нас ждет переходный год, но у нас есть четкая цель – мы хотим показать, что способны прогрессировать и бороться за 5-6 места в Кубке конструкторов, - отметил Абитебул. – Это значит, нам предстоит сражение с командами уровня «Уильямс» и «Форс Индии», опережая при этом «Торо Россо», которые будут использовать те же моторы, что и мы. Это непростая задача, но вполне посильная.

Напомним, что в сезоне-2016 «Рено» заняли 9-е место в Кубке конструкторов, опередив только «Мэйнор» и «Заубер».