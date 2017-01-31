«Ливерпуль» – «Челси». Мане начнет игру в запасе
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 23-го тура АПЛ.
«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Фирмино, Лаллана
«Челси»: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Матич, Алонсо, Мозес, Виллиан, Коста, Азар.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и стартует в 23.15 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Лаллана, Джан, Коутиньо, Вейналдум, Милнер, Фирмино
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Матич, Коста
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция
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