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«Ливерпуль» – «Челси». Мане начнет игру в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 23-го тура АПЛ. 

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Фирмино, Лаллана

«Челси»: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Матич, Алонсо, Мозес, Виллиан, Коста, Азар.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и стартует в 23.15 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Ливерпуль - Челси

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Лаллана, Джан, Коутиньо, Вейналдум, Милнер, Фирмино

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Матич, Коста

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция



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