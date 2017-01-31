«Интер» – «Лацио». Ансальди – в основе миланского клуба
Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и «Лацио» на матч 1/4 финала Кубка Италии.
Отметим, что экс-защитник казанского «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди начнет игру с первых минут.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Кондигбиа, Брозович, Банега, Кандрева, Перишич, Паласио.
«Лацио»: Маркетти, Худт, Де Врей, Габаррон, Раду, Мурджа, Билья, Пароло, Ф.Андерсон, Иммобиле, Лулич.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Милане и стартует в 22.45 мск.
Матч
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д'Амброзио, Мурильо, Перишич, Банега, Брозович, Кондогбиа, Кандрева, Паласио
Лацио: Маркетти, Худт, де Врей, Раду, Пароло, Биглия, Патрик, Мугрия, Лулич, Иммобиле, Андерсон
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция