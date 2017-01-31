Игало перешел из «Уотфорда» в китайский «Чанчунь Ятай»
Нигерийский нападающий покинул «Уотфорд» и стал игроком
китайского клуба «Чанчунь Ятай». Об этом сообщает официальный сайт английского
клуба.
Детали сделки не сообщаются. По данным Transfermarkt, «Чанчунь Ятай» заплатил
за игрока 19,81 миллиона фунтов.
В текущем сезоне 27-летний Одион Игало провел 20 матчей за «Уотфорд» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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