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Игало перешел из «Уотфорда» в китайский «Чанчунь Ятай»

Источник:  ФК «Уотфорд»Комментарии

Нигерийский нападающий покинул «Уотфорд» и стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Детали сделки не сообщаются. По данным Transfermarkt, «Чанчунь Ятай» заплатил за игрока 19,81 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 27-летний Одион Игало провел 20 матчей за «Уотфорд» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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