Сергей Моня: Нас ждет встреча с тяжелым соперником
Капитан «Химок» Сергей Моня прокомментировал предстоящий матч подмосковной команды в Кубке Европы против литовского «Лиеткабелиса».
- «Лиеткабелис» — сильная команда, которая уверенно играет дома при поддержке своих болельщиков, - приводит слова Мони официальный сайт «Химок». - Матч предстоит тяжёлый, как и первая встреча в Химках, когда мы вырвали победу лишь в концовке. Готовимся серьёзно, надеюсь, что победим. Мы хотим занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем иметь преимущество, однако сначала нужно обыграть «Лиеткабелис», а потом «Баварию» с разницей больше 16 очков. В литовской команде могу выделить братьев Лавриновичей. С Дариушом я играл в своё время, он очень сильный игрок, даже несмотря на свой ветеранский возраст. Он показывает приличный баскетбол, и все молодые баскетболисты должны брать с него пример».
Напомним, что матч «Химки» - «Лиеткабелис» состоится 1 февраля в Литве.