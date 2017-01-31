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Сергей Моня: Нас ждет встреча с тяжелым соперником

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  БК «Химки»Комментарии

Капитан «Химок» Сергей Моня прокомментировал предстоящий матч подмосковной команды в Кубке Европы против литовского «Лиеткабелиса».

- «Лиеткабелис» — сильная команда, которая уверенно играет дома при поддержке своих болельщиков, - приводит слова Мони официальный сайт «Химок». - Матч предстоит тяжёлый, как и первая встреча в Химках, когда мы вырвали победу лишь в концовке. Готовимся серьёзно, надеюсь, что победим. Мы хотим занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем иметь преимущество, однако сначала нужно обыграть «Лиеткабелис», а потом «Баварию» с разницей больше 16 очков. В литовской команде могу выделить братьев Лавриновичей. С Дариушом я играл в своё время, он очень сильный игрок, даже несмотря на свой ветеранский возраст. Он показывает приличный баскетбол, и все молодые баскетболисты должны брать с него пример».

Напомним, что матч «Химки» - «Лиеткабелис» состоится 1 февраля в Литве.

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