Душко Иванович: «Леткабелис» не просто так обыграл «Жальгирис»

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением о предстоящем 1 февраля гостевом матче Кубка Европы против литовского «Леткабелиса».

- На днях «Леткабелис» обыграл «Жальгирис» в чемпионате Литвы. Наш соперник сыграл сильно, быстро и, что самое важное, с большой уверенностью. На своей площадке они выступают намного лучше, чем в гостях. Это очень умная команда, которая здорово читает игровые ситуации. В их составе есть опытные братья Лавриновичи, а также другие снайперы. Очень хорошо играет Маджен, который неплохо себя проявил в Химках. Он хорошо действует при розыгрыше пик-н-роллов и при транзитном нападении. Мы должны подумать о том, как его остановить. В то же время в «Леткабелисе» есть, кому набирать очки, помимо Маджена. Мы постараемся победить в Литве, и уже потом будем ждать последнего матча, чтобы узнать, какое итоговое место мы займем. Пока мы не вышли в плей-офф, и сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть, - приводит слова Ивановича официальный сайт подмосковного клуба.