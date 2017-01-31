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Саша Обрадович: Мы не заслужили победу

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал первое поражение своей команды в топ-16 Кубка Европы.

Во вторник кубанский клуб дома уступил испанской «Гран Канарии» - 66:68.

- Поздравляю «Гран Канарию», они заслужили победу сегодня. «Заслужили» — это ключевое слово, потому что мы — не заслужили, - приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубани». - Мы не были агрессивными, особенно во второй половине. Но вообще я знал, что у нас будут такие игры, они просто должны были случиться. После стольких побед не так легко настраиваться на матчи. Но команда, в составе которой есть большое количество опытных игроков и игроков уровня Евролиги, должна уметь собраться.  Мы же сегодня не смогли, слишком много позволяли «Гран Канарии» и не были готовы победить психологически.

Матч

Локомотив-Кубань - Гран Канария - 66:68

Место и дата

31 января 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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