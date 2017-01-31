«Рединг» подписал Матча и Оксфорда
«Рединг» объявил об аренде двух игроков, начинавших сезон в
АПЛ. Это полузащитник Джордон Матч и защитник Рис Оксфорд.
Оба футболиста будут выступать за команду до конца сезона. 25-летний Джордон Матч в текущем сезоне провел восемь матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах. 18-летний Рис Оксфорд провел два матча за первую команду «Вест Хэма» и четыре – за резервную.
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